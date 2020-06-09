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Слушание по делу сербского добровольца Чирича назначено на 14 июля

Слушание по делу сербского добровольца Чирича назначено на 14 июля

Третий апелляционный суд города Сочи рассмотрит дело донбасского добровольца Горана Чирича 14 июля, сообщил ИА Newstes руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов. В апелляционном порядке будут рассмотрены материалы о его выдаче правоохранительным органам Сербии вместе с апелляционной жалобой, поданной адвокатом Чирича.

«В настоящий момент дело Горана Чирича передано в апелляционный суд. Прокуратура по-прежнему настаивает на выдворении и подготовила свои возражения на жалобу адвоката. Прокуратура мотивирует свое решение тем, что с точки зрения международного права нет никаких препятствий к выдворению сербского добровольца. Мы надеемся, что судьи прислушаются к доводам защиты, в частности к тому, что в Сербии Чирича ждет уголовное преследование за участие в войне на Донбассе, а вменяемое ему дело о превышении должностных полномочий — всего лишь предлог для его выдачи», — сказал Седлов.

Кроме того, по словам Седлова, из неофициальных источников КПЦ «Война и мир» стало известно, что в Сербии был избит адвокат, защищающий Чирича у него на родине.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу сербского добровольца Горана Чирича. Суд счел законными основания для его экстрадиции, не взяв во внимание то, что в Сербии Чирич может преследоваться за участие в войне на Донбассе в качестве добровольца на стороне ополчения. В частности, суд не прислушался к заявлениям Горана Чирича о том, что его дело носит политический характер, и счел, что оснований для экстрадиции сербского добровольца достаточно. Стоит отметить, что Чирич с 2015 года воевал на Донбассе на стороне ополчения. Воевал, в частности, в знаменитой бригаде «Пятнашка», которая всегда стояла на самых опасных фронтовых направлениях. Это уже вторая война для Чирича, ранее он участвовал в качестве добровольца в югославских войнах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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