Службы крови начинают работать в штатном режиме

Вадим Карасев

Заместитель министра здравоохранения страны Олег Салагай заявил о том, что в стране нет недостатка донорской крови.

Поскольку режим ограничений ослабляется, станции по переливанию крови страны будут работать по обычному расписанию. Представитель ведомства отметил, что все больницы России на данный момент хорошо обеспечены кровью доноров. Тем не менее, поскольку карантинные меры снимают, людям предоставляется возможность вновь начать сдавать кровь. Разумеется, если есть желание.





По данным заместителя министра, в Российской Федерации ежегодно становятся донорами тысячи человек. Только в прошлом году их число превысило 1,3 миллиона. 99% донаций люди совершают добровольно и безвозмездно, тем самым совершая настоящий дар, цитирует выступление Олега Салагая ТАСС.