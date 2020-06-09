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СМИ сообщили об одном пострадавшем в пьяном ДТП с участием Ефремова

СМИ сообщили об одном пострадавшем в пьяном ДТП с участием Ефремова

В ДТП с участием актера Михаила Ефремова пострадал как минимум один человек — водитель другой машины, которого в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, передает НТВ.

«Причиной аварии стал выезд автомобиля, которым управлял артист, на встречную полосу. По предварительным данным, Ефремов был пьян», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, Михаил Ефремов пройдет освидетельствование, чтобы выяснить степень опьянения или его отсутствие.

«Он (Ефремов) и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался», — рассказал один из собеседников РИА «Новости».

На опубликованных ЦОДД кадрах видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, едущую по встречной полосе.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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