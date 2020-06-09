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Соцработникам назначили «карантинные» выплаты

Соцработникам назначили «карантинные» выплаты

Тема: Какие законы вступают в силу


Россиянам, которые на время эпидемии поселили у себя инвалидов, стариков и детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, выплатят по 12 130 рублей за каждого подопечного за апрель, май и июнь. Это определено в постановлении Правительства о порядке назначения выплат, которое вступает в силу 9 июня.

На выплаты имеют право сотрудники социальных учреждений и НКО, а также волонтёры и все граждане, которые взяли под временную опеку людей из домов инвалидов, домов престарелых, а также детских домов и интернатов. Право на выплату возникает, если подопечный прожил с гражданином не менее семи дней в течение месяца.

Для назначения выплат нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и на сайте ПФР, на портале госуслуг или в МФЦ. Обращения рассматриваются в течение пяти дней, в случае положительного решения деньги должны перечислить в течение трёх дней.

Поддержать рублём соцработников и волонтёров предложил президент Владимир Путин ещё в конце апреля. Кабмин выделил на стимулирующие выплаты 7,6 миллиарда рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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