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Студенты Мининского университета участвуют в реализации нижегородского проекта «Летний календарь событий»

Студенты Мининского университета участвуют в реализации нижегородского проекта «Летний календарь событий»

В Нижнем Новгороде с активным участием студентов-волонтеров Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина реализуется проект «Летний календарь событий», инициированный городским Департаментом образования, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках подготовки к осуществлению проекта поступило свыше 200 заявок от студентов Мининского университета.

Комплекс мероприятий для школ города направлен на воспитание и социализацию учащихся школ при осуществлении внеурочной деятельности и программ дополнительного образования. «Летний календарь событий» охватывает детей всех возрастных категорий и работает в онлайн-формате.

Часть мероприятий проекта разрабатываются школами, другие являются общими для всего города.

Так, 11 июня, в преддверии Дня России, в онлайн-режиме пройдут тематические мероприятия. Школьники примут участие в конкурсах патриотических песен и стихов. Также для них будут организованы квесты по карте России, мастер-классы по составлению семейных родословных и виртуальные экскурсии по краеведческим музеям разных городов страны. Кроме того, состоятся показы художественных и документальных фильмов о России.

15 июня в «Летнем календаре событий» для нижегородских школьников предусмотрен День коллективного творчества, а в День памяти и скорби, 22 июня, пройдет минута молчания. Школьникам покажут фильмы о Великой Отечественной войне, а также творческие работы о ее героях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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