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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Суд назначил актеру Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Отмечается, что актер будет отбывать домашний арест в своей квартире в Потаповском переулке. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Актер отправлен под домашний арест до 9 августа.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. В результате ДТП пострадал один человек, который позже скончался. Ефремова задержали на месте аварии. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Позже в СМИ появилась информация, что в крови актера были обнаружены следы наркотических веществ. В настоящее время, Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4. ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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