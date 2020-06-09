Суд в Гааге: Украина отказалась предоставлять данные с радаров на момент крушения MH17

Вадим Карасев

Украина так и не предоставила международной следственной группе первичные данные с радаров на момент крушения самолета Boeing 777 (рейс MH17) на Донбассе в 2014 году. Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Гааге.

Об отказе Киева передавать информацию сообщил представитель стороны обвинения от Нидерландов. До этого США тоже сообщили, что не будут предоставлять дополнительные сведения.

Ruposters писал, что Россия ранее не увидела "настоящего расследования" роли Украины в трагедии. В качестве обвиняемых выступают россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко (сейчас находится под арестом в ДНР). Пулатов нанял международную группу адвокатов, остальные же проходят по делу заочно.

Крушение пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Основной версией катастрофы стало попадание ракеты "земля-воздух". Власти Украины и представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. В Австралии и Нидерландах возложили ответственность за сбитый лайнер на Россию и потребовали выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе.