Сверяя часы: Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине

Лидия Мартынова

Сегодня, 9 июня, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, предметом обсуждения стала ситуация в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом сообщили пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики, — сказано в релизе. — Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии. Акцентирована безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН».

С российской стороны дана позитивная оценка посредническим усилиям Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса в развитие решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года.

Что касается положения на Украине, то стороны отметили отсутствие прогресса при реализации «Минска-2».

«Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений „нормандской четверки“ по итогам саммита в Париже в 2019 года», — говорится в сообщении.

Путин при этом вновь напомнил про целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер.