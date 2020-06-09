Сверяя часы: Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине
Сегодня, 9 июня, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, предметом обсуждения стала ситуация в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом сообщили пресс-службе Кремля.
С российской стороны дана позитивная оценка посредническим усилиям Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса в развитие решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года.
Что касается положения на Украине, то стороны отметили отсутствие прогресса при реализации «Минска-2».
Путин при этом вновь напомнил про целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер.