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Светильники из платков для спальни и других комнат

Светильники из платков для спальни и других комнат

Пришло время подумать и об украшении своей спальни на даче. Самое странное для меня в деревне после города, это темнота. В хорошую погоду она недолгая, а вот когда пасмурно, то ночь длится и длится. И ведь ни одного фонаря. Это в городе они светят во все окна, да так, что спать мешают, а в деревне, открывай шторы, не открывай- темно, хоть глаз коли.

Было решено мной, и принято решение тоже мной, сделать оригинальный светильник. Который света даст достаточно, но и спать мешать не будет. Многие сейчас скажут — чего его делать? Пошел и купил в магазине. Мне такой вариант не подходит, я хочу получить оригинальную вещь, которой больше ни у кого нет. А самое главное, чтобы она вписывалась в интерьер деревенского дома.

На известном китайском сайте я заказала обычный светодиодный светильник. Без всяких изысков, поэтому получился он копеечным. Залезла в шкаф, нашла парочку тонких платочков, которые давно никто не надевал. У мужа стащила несколько деревяшек, которые он называет штапиком. Штапик я промазала морилкой, чтобы дерево потемнело и светильник получился по настоящему красивым. Когда все подсохло, все впиталось — я приступила к работе.


Первым делом вырезала 4 одинаковых кусочка из платка. Склеила их, зажав штапиком. У меня получилось 4 одинаковых рамки, внутри которых вместо картин — обычный платок. Кстати, если хочется более насыщенных красок, то очень яркие платки продаются в Фикс прайсе, по довольно низким ценам.

После этого, скрепила части, украсила сверху своеобразной стяжкой из того же штапика и приделала ножки.

Полученный результат превзошел мои ожидания. Светильник получился такой, что ставить его можно в спальню не только деревенского дома, но и в спальню квартиры. Причем он не будет смотреться там неуместно.

Теперь у меня есть желание, сделать несколько таких светильников, только не с четырьмя гранями, а с 6ю или больше. Кстати муж оценил мое рукоделие, сказал, что обязательно мне поможет. Так что можно увеличивать не только количество граней, но и размеры поделки. Особенно хорошо смотрятся такие светильники на террасе, в вечернее время. Приятно попить чай в романтическом полумраке. Да и дома. Я примеряла светильник в разные комнаты — везде смотрится отлично. Поэтому и родилась идея сделать не только в спальню такие, но и куда-нибудь еще.

Очень советую вам попробовать. Ни времени, ни денег, а результат точно удовлетворит любой, даже самый придирчивый вкус.

# Интересное
По материалам: planktons

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