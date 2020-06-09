Территория сотрудничества. Доступ к арктическому шельфу могут упростить

Влада Некрасова

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства России на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас акционером ФРДВ является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", которой принадлежит 100% акций.

"Функции агента правительства Российской Федерации могут осуществляться организацией, 100% акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", – говорится в документе.

Агент правительства содействует реализации инвестпроектов на участках недр континентального шельфа России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, создает и является оператором информационной системы участков недр континентального шельфа.

сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил влияние ЧП в Норильске на планы по Арктике.