Тюменский «Кванториум» проводит в режиме онлайн чемпионат «АВТО-BATTLE Х20»

Анастасия Иванова

Тюменский «Кванториум» проводит в режиме онлайн чемпионат «АВТО-BATTLE Х20», сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

«Детский технопарк «Кванториум» организует соревнования радиоуправляемых моделей в компьютерном симуляторе VRC Pro «АВТО-BATTLE Х20». Напомним, 23–24 февраля 2020 года воспитанники «Кванториума» одержали победу в соревнованиях-гонках гибридных автомобилей масштаба 1:10 в рамках Всероссийского школьного конкурса «Первый элемент». Эта победа дала право на участие в чемпионате мира Horzion Grand Prix 2020, который должен был пройти в июне в Нидерландах, но перенесен на более поздний срок. В связи с этим, чтобы ребята не потеряли навыки управления, мы решили организовать свою альтернативную версию соревнований, которые теперь пройдут в онлайн-формате», – сообщил руководитель детского технопарка «Кванториум» в Тюмени Дмитрий Тарасов.

Чемпионат продлится до 17 июня.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.