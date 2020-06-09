Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений

Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений

Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений
Том Круз успел приземлиться в Лондоне всего за несколько часов до вступления в силу распоряжений, в соответствии с которыми все прибывающие из-за границы должны провести на карантине две недели, сообщает The Sun.

Правительство приняло решение ввести новые ограничительные меры с понедельника, 8 июня, а 57-летний голливудский актер Том Круз приземлился в аэропорте Biggin Hill в пригороде британской столицы вечером в воскресенье.

Он приехал, чтобы возобновить работу над съемками седьмой части "Миссия невыполнима", которые проходят неподалеку от Оксфорда на заброшенной базе Королевских военно-воздушных сил.


"Не случайно Том прибыл именно вечером в воскресенье, съемочная группа не хотела, чтобы главному герою пришлось сидеть в изоляции 14 дней", — заявил изданию проверенный источник.


Полет из Флориды в Великобританию занял у него 11 часов. Предполагается, что актер будет жить в Лондоне и летать на съемки на вертолете.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Дмитрий Нагиев рассказал о своей любимой женщине: "Она мой лучший друг"
Дмитрий Нагиев рассказал о своей любимой женщине: "Она мой лучший
Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели
Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные
«Глобальная смена парадигмы» — Румыния собирается объявить Россию врагом
«Глобальная смена парадигмы» — Румыния собирается объявить Россию
Мошенники обманули пользователей WhatsApp с помощью пива
Мошенники обманули пользователей WhatsApp с помощью пива
"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии
"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии
Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах
Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений Навального
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской
В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более 100 человек из 12 стран
В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более

Топ на сегодня

Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете

Еще по теме

Том Круз пообещал безумные трюки в фильме "Миссия невыполнима 6"
Том Круз осваивает Instagram и публикует фото со съемок фильма "Миссия невыполнима 6"
Том Круз рассказал о шестом фильме «Миссия невыполнима» (ВИДЕО)
Том Круз рассказал о новой части фильма "Миссия невыполнима"