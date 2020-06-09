Туры в Прибалтику на Новый год уже доступны для бронирования

Лидия Мартынова

«Интурист» открыл раннее бронирование туров в страны Балтии на Новый год. Встретить Новый года в Таллине можно всего от 12 тыс. р. на двоих.

В ПРИБАЛТИКУ НА НОВЫЙ ГОД

Туроператор «Интурист» на два с половиной месяца раньше обычных сезонных сроков заявил об открытии продажи туров в Эстонию, Латвию и Литву на Новый год и зимние каникулы 2020-2021.

В настоящее время доступны для бронирования популярные туры на туристических автобусах с выездом из Санкт-Петербурга в Эстонию (заезды 30 и 31 декабря, со 2 по 5 января 2021 г.), Латвию (30 и 31 декабря, со 2 по 5 января 2021 г.) и Литву (30 и 31 декабря, со 2 по 5 января 2021 г.).

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РБ - САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

По информации туроператора, на первом этапе раннего бронирования в системе «Интуриста» представлены самые низкие цены на поездки в новогоднюю Прибалтику. По мере появления информации об открытии границ и возобновлении визового процесса будет объявлено о сроках окончания первого этапа РБ и поэтапном повышении цен. В данный момент самый бюджетный автобусный тур со встречей Нового года в Таллине обойдется всего от 154 евро (12 298 р.) на двоих.

Как подчеркивают представители «Интуриста», в сравнении с прошлым зимним сезоном стоимость большей части продукта в евро снизилась. Таким образом, даже несмотря на скачок курса евро в этом году, в рублевом эквиваленте цена туров в страны Балтии практически не изменится, если даже не станет ниже.

ВАРИАНТОВ ПАКЕТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

По информации «Интуриста», по мере восстановления туристической активности в странах Балтии будет расширяться ассортимент отелей, доступных для бронирования в праздничный период. Также появится больше разнообразных предложений, варьирующих размещение, экскурсии, SPA- и санаторные пакеты.

Для появления в продаже традиционных туров с комфортным проездом на поезде из обеих столиц в «Интуристе» ждут от РЖД подтверждение расписания движения составов в Таллин и Ригу и информацию по количеству вагонов, предоставляемых под гарантии туроператора.

Среди новинок зимнего сезона на прибалтийском направлении - автобусные туры из Санкт-Петербурга в Вильнюс на встречу Нового года (от 310 евро на двоих) и в Тарту на зимние каникулы (от 195 евро на двоих).

ГАРАНТИРОВАННАЯ ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

По мере возобновления работы визовых центров стран Балтии «Интурист» снова начнет приём документов для визирования туристов. Как подчеркивают в компании, оформление визы через туроператора имеет несколько преимуществ. Так, туроператор помогает с составлением корректного пакета документов, что позволяет сэкономить время клиента и избежать ошибок, например, при заполнении анкеты. К тому же, как показывает практика, подавляющее большинство визовых заявлений, поданных через туроператора, имеет положительное решение.