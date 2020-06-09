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У Зеленского заговорили о замене налога на прибыль

У Зеленского заговорили о замене налога на прибыль
Национальный совет реформ на первом заседании рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Об этом сообщил заместитель главы исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский в эфире телеканала Украина 24.

"Если говорить простыми вещами, это значит следующее: если ты реинвестируешь деньги, ты не платишь налог. Налог платиться только, если эти деньги расходуются и выводятся дивидендам", - сказал он.

По мнению Ольшанского, кризис является подходящим временем для введения этого налога. Международный валютный фонд был против этого налога, но сейчас ситуация изменится, подчеркнул он.
"Предприятия задекларируют очень большие убытки из-за карантина. Если мы сейчас сделаем новый подсчет, то выяснится, что прогнозы по налогу на прибыль в 2020, 2021, а может, и в 2022 году будут существенно пересмотрены. Мы получим меньше налога", - заявил Ольшанский.

Налог на выведенный капитал, по его мнению, будет стимулировать внутренние инвестиции. "Мы должны вытащить себя за волосы сами из этого кризиса. В Украине достаточно людей, которые могут инвестировать, нужно только две вещи: чтобы они верили в будущее и чтобы они знали, что их инвестиции будут защищены", - сказал эксперт.

Он добавил, что предварительные расчеты показывают, что потерь бюджета от замены налога с учетом кризиса не будет.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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