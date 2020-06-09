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Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете

Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Группа американских и австралийских ученых выяснили, где на планете самый чистый воздух. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

На Земле осталось не так много мест, которые бы не пострадали от деятельности человека. Исследователи предположили, что самый чистый воздух на планете может быть только над Южным океаном — водами Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающими Антарктиду. Там, по мнению ученых, воздух меньше всего подвержен влиянию людей и пыли с континентов. В своей работе они описали этот регион как «поистине первозданный».

Группа специалистов прошла на судне от Тасмании на юг до арктических льдов и на всем пути собирала пробы воздуха. В результате этих исследований гипотеза ученых подтвердилась.
«Антарктида, по‑видимому, изолирована от распространения микроорганизмов с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан является одним из очень немногих мест на Земле, которые были минимально затронуты антропогенной деятельностью», — пояснил CNN один из авторов исследования Томас Хилл.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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