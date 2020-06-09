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Учительница русского языка указала Юрию Дудю на его ошибки в речи, а он ответил ей

Учительница русского языка указала Юрию Дудю на его ошибки в речи, а он ответил ей

Учительница русского языка Татьяна Гартман ведет видеоблог на YouTube "Училка vs ТВ", в котором разбирает ошибки в речи других блогеров и телеведущих. И очередной разбор полетов она устроила 33-летнему Юрию Дудю, который в беседах с гостями своего шоу "ВДудь" иногда поправляет их, указывая на незнание правил русского языка, но и сам допускает ошибки.Юрий Дудь исправляет ошибки своих собеседников, но при этом и сам ошибается довольно часто,  — констатировала Татьяна.


Примеров ошибок Юрия, по словам учительницы, накопилось много, и лишь некоторые из них она разобрала в четырехминутном видео. К примеру, в видео про Силиконовую долину Дудь употребил словосочетание "закончить университет".Когда говорят о школе или любом другом учебном учреждении, нужно использовать глагол "окончить",— поправила блогера Татьяна.


Юрий Дудь

Юрий быстро и адекватно отреагировал на критику — в своем инстаграме он прокомментировал выпуск "Училка vs ТВ" о себе.

Спасибо большое @tatianagartman за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой,— написал он.


Татьяна Гартман
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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