Учительница русского языка указала Юрию Дудю на его ошибки в речи, а он ответил ей

Вадим Карасев

Учительница русского языка Татьяна Гартман ведет видеоблог на YouTube "Училка vs ТВ", в котором разбирает ошибки в речи других блогеров и телеведущих. И очередной разбор полетов она устроила 33-летнему Юрию Дудю, который в беседах с гостями своего шоу "ВДудь" иногда поправляет их, указывая на незнание правил русского языка, но и сам допускает ошибки.Юрий Дудь исправляет ошибки своих собеседников, но при этом и сам ошибается довольно часто, — констатировала Татьяна.





Примеров ошибок Юрия, по словам учительницы, накопилось много, и лишь некоторые из них она разобрала в четырехминутном видео. К примеру, в видео про Силиконовую долину Дудь употребил словосочетание "закончить университет".Когда говорят о школе или любом другом учебном учреждении, нужно использовать глагол "окончить",— поправила блогера Татьяна.





Юрий Дудь

Юрий быстро и адекватно отреагировал на критику — в своем инстаграме он прокомментировал выпуск "Училка vs ТВ" о себе.

Спасибо большое @tatianagartman за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой,— написал он.





Татьяна Гартман