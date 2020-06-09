Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Абсолютно все промышленные компании, осуществляющие производственный цикл, должны осуществлять утилизацию получаемых отходов, согласно норм действующего законодательства.
Компания «Эконорма» предлагает комплексное решение по модернизации и развитию современных систем переработки и утилизации отходов, повышая текущий уровень безопасности любых производственных процессов, заботясь об экологии и окружающей среде. На официальном сайте эконорма.рф представлен весь перечень оказываемых услуг, от сбора и транспортировки, до утилизации или захоронения.
Преимущества работы с компанией «Эконорма»
Каждый клиент, фирма или крупное промышленное предприятие, обратившиеся в «Эконорму», получают ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:
- Огромный опыт работы в сфере переработки и утилизации отходов. Компания осуществляет свою деятельность более 9 лет и смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера.
- Комплексный подход к решению наиболее сложных задач по утилизации отходов.
- Оформление всей разрешительной документации по принципу «под ключ». Клиенту не придется самостоятельно «оббивать» пороги надзорных органов.
- Для транспортировки отходов используются специализированные транспортные средства, отвечающие всем действующим требованиям экологической безопасности.
- Квалифицированный персонал прошел необходимые курсы обучения и получил знания, необходимые для безопасной транспортировки утилизируемых отходов в любом отъеме, независимо от типа перевозимых веществ.
- Полный спектр предоставляемых услуг по полному экологическому сопровождению предприятия, независимо от формы собственности и масштабов производства.
Как происходит процесс утилизации отходов?
Первое, что необходимо сделать, это подать заявку на утилизацию отходов установленного образца. В максимально короткие сроки клиент получает коммерческое предложение на оказание услуг. Далее идет согласование объемов и сроков вывоза, а также стоимость производимых работ.
Когда все технические моменты решены, на предприятие прибывает спецтранспорт, забирает подлежащий утилизации мусор и вывозит его. Руководство компании получает на руки оригиналы документов об утилизации, которые могут понадобиться для надзорных и контролирующих органов. Быстро, безопасно и экономически выгодно – вот основные принципы работы компании «Эконорма».