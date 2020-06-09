Утилизация отходов от компании «Эконорма»

Роман Иванов

Абсолютно все промышленные компании, осуществляющие производственный цикл, должны осуществлять утилизацию получаемых отходов, согласно норм действующего законодательства.

Компания «Эконорма» предлагает комплексное решение по модернизации и развитию современных систем переработки и утилизации отходов, повышая текущий уровень безопасности любых производственных процессов, заботясь об экологии и окружающей среде. На официальном сайте эконорма.рф представлен весь перечень оказываемых услуг, от сбора и транспортировки, до утилизации или захоронения.

Преимущества работы с компанией «Эконорма»

Каждый клиент, фирма или крупное промышленное предприятие, обратившиеся в «Эконорму», получают ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

Огромный опыт работы в сфере переработки и утилизации отходов. Компания осуществляет свою деятельность более 9 лет и смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера.

Комплексный подход к решению наиболее сложных задач по утилизации отходов.

Оформление всей разрешительной документации по принципу «под ключ». Клиенту не придется самостоятельно «оббивать» пороги надзорных органов.

Для транспортировки отходов используются специализированные транспортные средства, отвечающие всем действующим требованиям экологической безопасности.

Квалифицированный персонал прошел необходимые курсы обучения и получил знания, необходимые для безопасной транспортировки утилизируемых отходов в любом отъеме, независимо от типа перевозимых веществ.

Полный спектр предоставляемых услуг по полному экологическому сопровождению предприятия, независимо от формы собственности и масштабов производства.

Как происходит процесс утилизации отходов?

Первое, что необходимо сделать, это подать заявку на утилизацию отходов установленного образца. В максимально короткие сроки клиент получает коммерческое предложение на оказание услуг. Далее идет согласование объемов и сроков вывоза, а также стоимость производимых работ.

Когда все технические моменты решены, на предприятие прибывает спецтранспорт, забирает подлежащий утилизации мусор и вывозит его. Руководство компании получает на руки оригиналы документов об утилизации, которые могут понадобиться для надзорных и контролирующих органов. Быстро, безопасно и экономически выгодно – вот основные принципы работы компании «Эконорма».