В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго

Анастасия Иванова

Представительство Европейского Союза выразило готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.Об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.Буславец отметила, что самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы."Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец. По ее словам, сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.