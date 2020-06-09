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В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго

В Евросоюзе готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины, - Минэнерго
Представительство Европейского Союза выразило готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.

Об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Буславец отметила, что самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.

"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец. По ее словам, сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.
Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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