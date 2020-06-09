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В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов

В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов
Полиция Гонконга во вторник вечером задержала по меньшей мере 25 участников демонстраций, приуроченных к первой годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, говорится в сообщении полиции в Twitter.

"Не менее 25 участников протестов в Гонконге задержаны за участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и другие правонарушения", - говорится в заявлении полиции.

Полиция призывает участников демонстраций прекратить нарушать закон и немедленно разойтись, так как в разных районах города протестующие уже активно блокируют трафик и выстраивают баррикады из дорожных конусов.


Ранее сообщалось, что полиция применила перечный газ для разгона протестующих в первую годовщину начала массовых протестов, которые продолжались более полугода. По разным данным, год назад на улицы Гонконга вышли более 1 миллиона человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

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