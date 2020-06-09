В Госдуме представят идеи для плана по восстановлению экономики

Влада Некрасова

Профильные комитеты Госдумы и политические фракции к концу недели представят в правительство свои предложения для общенационального плана по восстановлению экономики РФ, заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По итогам заседания Совета Думы Володин отметил, что сейчас по поручению президента кабмин готовит общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса. Поскольку это затрагивает интересы граждан, Володин подчеркнул, что в формировании таких документов должны принимать участие и депутаты.

"Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения (в план по восстановлению экономики) внесут в правительство, что будет сделано в течение этой недели", - сказал Володин.

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