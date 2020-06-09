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В Госдуме временно изменили голосование по законопроектам

В Госдуме временно изменили голосование по законопроектам

Тема: Пленарное заседание Госдумы 9 июня 2020 года


Из-за неполадок в электронной системе в Госдуме перенесено голосование по законопроектам, которые рассматриваются на пленарном заседании.

На пленарном заседании Госдумы 9 июня выяснилось, что не работает часть микрофонов депутатов и система для голосования. В связи с этим решено было перенести голосование на время, когда технические службы отремонтируют систему голосования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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