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В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП

В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП
Четыре человека пострадали при ЧП в Ираке с военно-транспортным самолетом ВВС США, который выкатился за пределы взлетной полосы при посадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство"*.

"Восьмого июня, примерно в 10:10 по иракскому времени (совпадает с московским - ред.), самолет С-130 ВВС США приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару", - говорится в сообщении.

По данным коалиции, пожарно-спасательная команда аэродрома была на месте происшествия в течение 4 минут, она потушила пожар и оказала помощь в эвакуации людей из самолета.


США с 2014 года проводит военные операции против ИГ* в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

# В мире
По материалам: ria.ru

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