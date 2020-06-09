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В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180
Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 148 с вечера понедельника, общее число инфицированных к вечеру вторника достигло 18 180, один пациент с этим диагнозом скончался, общее число жертв выросло до 299, сообщило министерство здравоохранения страны.

Как сообщает министерство, на данный момент в стране коронавирусом больны 2 722 человек, 31 человек в тяжелом состоянии, 24 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

# В мире
По материалам: ria.ru

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