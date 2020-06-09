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В Китае решили главную проблему Tesla

В Китае решили главную проблему TeslaФото: Globallookpress.com

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли. Об открытии Bloomberg рассказал глава компании Чжэн Юцунь (Zeng Yuqun).

По его словам, CATL готова выпускать батареи, которые будут работать 16 лет и позволят преодолевать два миллиона километров. Это в два раза дольше, чем гарантия на нынешние устройства, которые, к тому же, позволяют преодолеть только 150 тысяч километров.

Стоимость новой батареи окажется всего на 10 процентов выше нынешней, так что замена не сильно скажется на конечной цене нового электромобиля, зато существенно упростит и удешевит его эксплуатацию. Долгое время именно аккумулятор был самым слабым местом электротранспорта.

Впервые о производстве батареи, радикально превосходящей аналоги по возможной длительности пробега, стало известно в мае этого года. Тогда источники Reuters утверждали, что CATL и Tesla ведут совместную разработку.

В феврале компании подписали двухлетний контракт на поставку аккумуляторов. Их начнут ставить в Model 3, выпускаемые на фабрике Tesla в Шанхае. Среди других клиентов китайской компании есть BMW и Toyota, которые также занимаются разработкой электромобилей.

Ранее сообщалось, что Tesla пришлось пойти на уступки требованиям экологов ради строительства в Германии первого в Европе завода. Компания обязалась уменьшить забор воды и снизить вредные выбросы.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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