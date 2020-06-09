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В крови Михаила Ефремова после смертельного ДТП обнаружены следы наркотиков

В крови Михаила Ефремова после смертельного ДТП обнаружены следы наркотиков

56-летний Михаил Ефремов, устроивший вчера в центре Москвы ДТП, которое унесло жизнь 57-летнего Сергея Захарова, находился в момент аварии под действием наркотических веществ. Источники в правоохранительных органах сообщили прессе, что в крови и моче актера обнаружены следы наркотиков.

Экспертиза также показала содержание у него 1,05 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует 2,1 промилле. Показатель соответствует верхней границе средней степени опьянения. После аварии медики зафиксировали у актера и косвенные признаки опьянения.

По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.


Михаил Ефремов

Вчера вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии актер не пострадал, а водитель фургона получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

После аварии артиста отпустили домой под подписку о невыезде. На следующий день он должен был явиться на допрос, но не пришел. Когда полицейские приехали к актеру домой, он сослался на плохое самочувствие. Ему несколько раз вызывали скорую и психиатров. Когда медики разъехались, следователи отвезли Ефремова на допрос.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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