В Крыму отменят обязательную обсервацию для туристов

Вадим Карасев

С 15 июня отдых в Крыму станет доступен для всех россиян. Решением властей республики отменяется обязательное двухнедельное пребывание в обсервации для всех въезжающих на полуостров.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично написал об отмене с 15 июня обязательного карантина для прибывших из других регионов. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Аксенов сообщил и о том, что отменяется режим самоизоляции для всех жителей Крыма. Отдельно подчеркнул глава республики, что решение о снятии всех ограничений на въезд в Крым касается и жителей Украины.

Ранее портал Южный Федеральный писал о том, что с началом туристического сезона не все отели Крыма смогут распахнуть свои двери для приезжих. Все гостиницы и отели будут проверены на соответствие требованиям Роспотребнадзора в части соблюдения санитарно-гигиенических норм.