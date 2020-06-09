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В Крыму отменят обязательную обсервацию для туристов

В Крыму отменят обязательную обсервацию для туристов

С 15 июня отдых в Крыму станет доступен для всех россиян. Решением властей республики отменяется обязательное двухнедельное пребывание в обсервации для всех въезжающих на полуостров.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично написал об отмене с 15 июня обязательного карантина для прибывших из других регионов. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Аксенов сообщил и о том, что отменяется режим самоизоляции для всех жителей Крыма. Отдельно подчеркнул глава республики, что решение о снятии всех ограничений на въезд в Крым касается и жителей Украины.

 

Ранее портал Южный Федеральный писал о том, что с началом туристического сезона не все отели Крыма смогут распахнуть свои двери для приезжих. Все гостиницы и отели будут проверены на соответствие требованиям Роспотребнадзора в части соблюдения санитарно-гигиенических норм.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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