В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089

Анастасия Иванова

Один случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за сутки, общее число выявленных заболевших составило 1089, сообщил во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний.

"За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, было проведено 1730 тестов", - сообщается на сайте центра.

В целом с начала эпидемии в республике проведены 120052 анализа на коронавирус, COVID-19 подтвержден у 1089 человек, 794 пациента выздоровели, 26 скончались.

ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.