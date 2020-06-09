Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
Один случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за сутки, общее число выявленных заболевших составило 1089, сообщил во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний.

"За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, было проведено 1730 тестов", - сообщается на сайте центра.

В целом с начала эпидемии в республике проведены 120052 анализа на коронавирус, COVID-19 подтвержден у 1089 человек, 794 пациента выздоровели, 26 скончались.


ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
Ефремов попросил судить его по закону
Ефремов попросил судить его по закону
Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и создание мастерских
Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и
Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике
Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной
Суд в Гааге: Украина отказалась предоставлять данные с радаров на момент крушения MH17
Суд в Гааге: Украина отказалась предоставлять данные с радаров на
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии —
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Территория сотрудничества. Доступ к арктическому шельфу могут упростить
Территория сотрудничества. Доступ к арктическому шельфу могут
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Участник реалити-шоу с симптомами коронавируса оказался на грани смерти
Участник реалити-шоу с симптомами коронавируса оказался на грани
В Подмосковье сохранят введенные из-за пандемии меры поддержки бизнеса
В Подмосковье сохранят введенные из-за пандемии меры поддержки бизнеса

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Еще по теме

В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
В Латвии за сутки подтвердили коронавирус у 17 человек
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1851