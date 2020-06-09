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В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу

В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
Представителям Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не удалось достичь прогресса ни по одному вопросу повестки дня заседания гуманитарной группы по Донбассу, прошедшего во вторник в режиме видеоконференции, сообщила журналистам по итогам работы представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.

"Закончилась очередная видеоконференция гуманитарной группы. К сожалению, прогресса ни по одному вопросу повестки дня достичь не удалось", - заявила Кобцева.

# В мире
По материалам: ria.ru

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