В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу

Лидия Мартынова

Представителям Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не удалось достичь прогресса ни по одному вопросу повестки дня заседания гуманитарной группы по Донбассу, прошедшего во вторник в режиме видеоконференции, сообщила журналистам по итогам работы представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.

"Закончилась очередная видеоконференция гуманитарной группы. К сожалению, прогресса ни по одному вопросу повестки дня достичь не удалось", - заявила Кобцева.