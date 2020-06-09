В молдавском парламенте подорожали депутаты — Филип

Лидия Мартынова

Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип утверждает, что группа Pro Moldova и партия «Шор» предлагают миллионы членам его партии за выход из политформирования. Ранее он уже говорил, что спонсорами политического туризма являются бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и его бизнес-партнер Илан Шор (оба в розыске за экономические преступления), которые таким образом хотят ослабить парламентское большинство ДПМ — ПСРМ и отправить правительство в отставку. Сейчас для выражения вотума недоверия кабмину Иона Кику оппозиции не хватает считаных голосов, которые она и рассчитывают «докупить».

«Отчаяние в последние дни так велико, что в ход пошли цифры с шестью нулями. Андриан Канду (лидер группы вышедших из Демпартии депутатов Pro Moldova) начал сезон зимне-весенних закупок, и несколько депутатов вдруг поняли, что воры миллиарда представляют их лучше. Начали поступать предложения депутатам, примарам, советникам», — заявил Филип.

Председатель партии демократов напомнил, что именно Плахотнюк и Шор стоят за кражей миллиарда евро из бюджета страны, поэтому, говорит Филип, несколько миллионов для них незначительная сумма.

«Когда в твоем распоряжении почти миллиард, что такое один-два миллиона на расходы. Агония, вызванная стремлением получить еще пару депутатов, чтобы бросить страну в хаос, заставляет их повышать цену», — сказал Филип.

Он также объявил, что возглавляемая им фракция собирается зарегистрировать в парламенте законопроект, осуждающий коррупционные действия депутатов и политический транзит.

Отдельно Павел Филип обратился к лидерам оппозиционных фракций «Действие и солидарность» экс-премьеру Майе Санду и «Платформа Достоинство и правда» Андрею Нэстасе с призывом «не вестись» на уговоры Плахотнюка, Канду и Шора поддержать идею отставки властей, которая приведет к досрочным парламентским выборам.

«В истории были и другие, которые думали, что танцуют с дьяволом, но оказалось, что дьявол танцует с ними», — заключил Павел Филип.

ИА Newstes уже сообщало, что президент Молдавии Игорь Додон ранее предлагал создать систему препятствий для депутатов, покидающих партии, которые их продвигали в парламент. По словам главы государства, необходимо продумать систему наказаний и препятствий, чтобы парламентарии не вояжировали из одной группы в другую, ставя под угрозу стабильную работу законодательного собрания.