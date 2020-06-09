В молдавском парламенте подорожали депутаты — Филип
Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип утверждает, что группа Pro Moldova и партия «Шор» предлагают миллионы членам его партии за выход из политформирования. Ранее он уже говорил, что спонсорами политического туризма являются бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и его бизнес-партнер Илан Шор (оба в розыске за экономические преступления), которые таким образом хотят ослабить парламентское большинство ДПМ — ПСРМ и отправить правительство в отставку. Сейчас для выражения вотума недоверия кабмину Иона Кику оппозиции не хватает считаных голосов, которые она и рассчитывают «докупить».
Председатель партии демократов напомнил, что именно Плахотнюк и Шор стоят за кражей миллиарда евро из бюджета страны, поэтому, говорит Филип, несколько миллионов для них незначительная сумма.
Он также объявил, что возглавляемая им фракция собирается зарегистрировать в парламенте законопроект, осуждающий коррупционные действия депутатов и политический транзит.
Отдельно Павел Филип обратился к лидерам оппозиционных фракций «Действие и солидарность» экс-премьеру Майе Санду и «Платформа Достоинство и правда» Андрею Нэстасе с призывом «не вестись» на уговоры Плахотнюка, Канду и Шора поддержать идею отставки властей, которая приведет к досрочным парламентским выборам.
ИА Newstes уже сообщало, что президент Молдавии Игорь Додон ранее предлагал создать систему препятствий для депутатов, покидающих партии, которые их продвигали в парламент. По словам главы государства, необходимо продумать систему наказаний и препятствий, чтобы парламентарии не вояжировали из одной группы в другую, ставя под угрозу стабильную работу законодательного собрания.