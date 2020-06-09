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В Московском зоопарке вылупился птенец черного аиста

В Московском зоопарке вылупился птенец черного аиста

У живущей в Московском зоопарке пары черных аистов появился птенец. Как было объявлено на официальной странице зоопарка в соцсетях, птенец вылупился из яйца 2 мая. Сотрудники зоопарка наблюдают за его состоянием при помощи видеокамер. Они сообщают, что у птенца уже появляются черные перья.

Черный аист (Ciconia nigra) распространен от Восточной Европы до Дальнего Востока, Кореи и Китая. Изолированные участки гнездования существуют на Пиренейском полуострове, в Турции, Закавказье, Иране, предгорьях Средней Азии, в Юго-Восточной Африке. В отличие от белого аиста, черный аист избегает близких контактов с людьми, он очень осторожен и скрытен, предпочитает гнездиться в глубине леса, возле лесных рек и озер.

Из-за сокращения доступных мест обитания в ходе вырубки старых лесов численность черных аистов в последние десятилетия падает. Хотя в международной Красной книге этот вид сейчас отнесен к числу «вызывающих наименьшие опасения», в Красной книге России черный аист уже признан редким. Включен он также в красные книги Украины, Белоруссии и Казахстана. Черный аист упомянут в двусторонних соглашениях об охране мигрирующих птиц, заключенных Россией с Японией, Индией, Республикой Корея и КНДР. В стране насчитывается около 500 гнездящихся пар черных аистов, больше всего их в Калининградской области (до 80 пар), в Предкавказье (40–50 пар) и в Приморье (до 150 пар). Крупнейшая в мире гнездовая популяция черных аистов обитает в белорусском заказнике Званец.

В прошлом году у черных аистов Московского зоопарка вывелось двое птенцов, но родители оставили кладку, и работникам зоопарка пришлось выкармливать птенцов искусственно. Лишь спустя некоторое время их поселили рядом с родителями. За родившимся в нынешнем году птенцом аисты ухаживают сами. Зоологи приносят в их вольер разнообразный корм (рыба, грызуны, насекомые), который взрослые аисты передают птенцу.

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По материалам: polit.ru

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