В небе над Африкой загадочным образом появилось пять Солнц

Вадим Карасев

В Африке загадочное небесное явление поразило местных жителей. Люди увидели в небе пять Солнц.

Необычное явление появилось в небе над Кот-д'Ивуаром, местные жители увидели в небе сразу пять Солнц, которые висели над горизонтом. Очевидцы успели сфотографировать и снять на видео красивое зрелище.

В науке такая иллюзия называется ледяной ореол или фантомное солнце. Пятна в небе образуются при преломлении солнечного света в кристаллах льда, которые находятся высоко в атмосфере, сообщает earth-chronicles.

Ранее Южный Федеральный писал о фотографе, который смог запечатлеть Солнце с непривычной для наших глаз стороны. Его потрясающие фотографии покорили пользователей интернета.

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