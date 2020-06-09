Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В небе над Африкой загадочным образом появилось пять Солнц

В небе над Африкой загадочным образом появилось пять Солнц

В Африке загадочное небесное явление поразило местных жителей. Люди увидели в небе пять Солнц.

Необычное явление появилось в небе над Кот-д'Ивуаром, местные жители увидели в небе сразу пять Солнц, которые висели над горизонтом. Очевидцы успели сфотографировать и снять на видео красивое зрелище.

В науке такая иллюзия называется ледяной ореол или фантомное солнце. Пятна в небе образуются при преломлении солнечного света в кристаллах льда, которые находятся высоко в атмосфере, сообщает earth-chronicles.

Ранее Южный Федеральный писал о фотографе, который смог запечатлеть Солнце с непривычной для наших глаз стороны. Его потрясающие фотографии покорили пользователей интернета.

Читайте также: Есть ли радуга на других планетах?
# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Россиянам предрекли потопы из-за дождей
Россиянам предрекли потопы из-за дождей
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу
В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана экипажа МН17
В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана
Ирак подтвердил, что сокращает добычу нефти в июне-июле
Ирак подтвердил, что сокращает добычу нефти в июне-июле
Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного
Какие украшения можно носить беременным, а какие нельзя: гайд для будущих мам
Какие украшения можно носить беременным, а какие нельзя: гайд для
Первая в мире страна отменит все ограничения из-за коронавируса
Первая в мире страна отменит все ограничения из-за коронавируса
Познер пожелал комментирующим протесты в США превратиться в афроамериканцев
Познер пожелал комментирующим протесты в США превратиться в
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
ВЦИОМ выяснил число россиян, удовлетворенных экологической обстановкой и сбором мусора в своем месте проживания
ВЦИОМ выяснил число россиян, удовлетворенных экологической
Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"
Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток —

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП

Еще по теме

Два солнца в небе над Колумбией жители сочли дурным предзнаменованием
Странные облака и несколько солнц: загадочные аномалии в небе появляются по всему миру
«Небесная змея» поразила жителей Японии: редкий феномен удалось снять на видео
Граждан Армавира напугал неясный светящийся объект в небе