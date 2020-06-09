В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана экипажа МН17

Анастасия Иванова

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тейс Бергер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды», — сказал Бергер.

В то же время в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов.

Прокурор сообщил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч. И только два из них все еще визуально распознаются как бабочки: один — в передней части кабины, а другой — в теле капитана MH17. При этом за время расследования не все поврежденные части обломков самолета были найдены.

Натурные эксперименты концерна ПВО «Алмаз-Антей» в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов, что у них нет дополнительных данных в качестве доказательств версии о запуске ракеты ЗРК «Бук» по пассажирскому самолету Boeing (рейс MH17) компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в 2014 году.

Напомним, в Нидерландах 8 июня возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Обвиняемыми обозначены четыре человека — бывший глава ополченцев в Донецкой народной республике Игорь Гиркин (известен под псевдонимом Стрелков, его называли министром обороны республики) и его подчиненные — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории России.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек.