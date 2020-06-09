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В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более 100 человек из 12 стран

В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более 100 человек из 12 стран

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина завершился ежегодный фестиваль «Такой разный Пушкин», сообщает пресс-служба вуза.

Он посвящен Международному дню русского языка. Мероприятие проходит ежегодно. В этом году из-за коронавируса оно проводилось в режиме онлайн.

Двухдневный онлайн-фестиваль объединил более 100 человек из 12 стран мира – Китая, Египта, ЮАР, Индии, Намибии, Замбии, Ботсваны, Марокко, Ганы, Габона, Ливана, Чехии.

Участники представили зрителям более 40 различных творческих проектов, посвященных Александру Пушкину. Студенты создали иллюстрации к сказкам, видеопрезентации по мотивам произведений классика, фотопроекты и косплеи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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