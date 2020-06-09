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В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании

В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
Общественная палата РФ приняла уже более 200 тысяч заявок от потенциальных общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, сбор документов прекратится за день до голосования, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Цифра финальная у нас будет известная перед самим голосованием. Мы принимаем предложения по наблюдателям фактически до самого последнего момента. Мы заканчиваем это делать за день до начала голосования. На данный момент у нас только от регионов более 200 тысяч наблюдателей подали документы в соответствии с положением", - рассказал Григорьев.

Всего, по словам Григорьева, ОП РФ рассчитывает на более 500 тысяч наблюдателей.


Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
# Политика
По материалам: ria.ru

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