В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании

Влада Некрасова

Общественная палата РФ приняла уже более 200 тысяч заявок от потенциальных общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, сбор документов прекратится за день до голосования, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Цифра финальная у нас будет известная перед самим голосованием. Мы принимаем предложения по наблюдателям фактически до самого последнего момента. Мы заканчиваем это делать за день до начала голосования. На данный момент у нас только от регионов более 200 тысяч наблюдателей подали документы в соответствии с положением", - рассказал Григорьев.

Всего, по словам Григорьева, ОП РФ рассчитывает на более 500 тысяч наблюдателей.

Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.