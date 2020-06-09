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В Подмосковье сохранят введенные из-за пандемии меры поддержки бизнеса

В Подмосковье сохранят введенные из-за пандемии меры поддержки бизнесаФото: Илья Наймушин / РИА Новости

С целью ускорить темпы восстановления экономики в Подмосковье сохранят многие меры поддержки бизнеса, которые были введены на фоне пандемии коронавируса, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 9 июня.

«Закупать новое оборудование для производства будет по-прежнему выгодно, мы продолжим возмещать 50 процентов затрат (до пандемии возмещали 30 процентов). Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам. Сокращение страховых взносов с 30 до 15 процентов тоже сохранится», — рассказала она.

Кроме того, по ее словам, продолжает снижаться ставка за предоставление поручительства.

Министр уточнила, что к настоящему моменту около 80 процентов подмосковных компаний возобновили работу.

В начале апреля губернатор Андрей Воробьев заявил, что различные льготы для бизнеса, принятые в Подмосковье для поддержки предпринимателей, обойдутся региональному бюджету в десять миллиардов рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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