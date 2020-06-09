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В рабочем порядке. РФ и Белоруссия обсудили "газовый" вопрос

В рабочем порядке. РФ и Белоруссия обсудили "газовый" вопрос
Глава Минэнерго России Александр Новак провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Каранкевичем по вопросам в газовой сфере, сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере", – говорится в сообщении Минэнерго.

В апреле министр энергетики Белоруссии сообщил, что республика инициировала перед российской стороной вопрос о снижении цены на газ на текущий год. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также ранее заявлял, что Россия продает газ Белоруссии по завышенной цене и должна ее снизить.


сообщило, что в белорусском Минэнерго заявили, что республика не имеет задолженностей перед Россией за природный газ.

До этого председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что общая сумма задолженности Белоруссии перед Россией за поставки газа составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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