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В России банки приступили к снижению ставок по ипотеке

В России банки приступили к снижению ставок по ипотеке

От 0,4 до 1,5 пунктов снижают российские банки ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой опрос кредитных организаций.

«Смягчение карантинных мер побуждает многих россиян задуматься о том, как грамотно управлять своими расходами. Рефинансирование ипотеки позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах: снизить сумму переплаты или уменьшить срок кредита», — отметил руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов.

Альфа-банк снизил на 0,4 процентного пункта ставку на ипотечный кредит для покупки жилья на вторичном рынке и на рефинансирование ипотеки.

Промсвязьбанк снизил ставки на 0,5−1,3 процентного пункта почти на все ипотечные программы, в том числе на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. Совкомбанк понизил ставки на 0,5 процентного пункта по кредитам на покупку квартиры или апартаментов на вторичном рынке и на 1,5 процентного пункта — на покупку квартиры в новостройке. А вот «Росбанк дом» уменьшил стоимость ипотеки только для новых клиентов — на 0,5 процентного пункта.

ВТБ, последний раз снижавший ипотечную ставку еще в феврале, отметил, что «изменения ценовых параметров будут зависеть от макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка. Сбербанк, который также последний раз уменьшал ставки по кредитам на покупку жилья в начале мая, традиционно отказался от комментариев по изменению условий по продуктам до их официального вступления в силу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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