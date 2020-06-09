В России изменятся принципы кадастровой оценки

Алексей Вольцев

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об изменении процедуры кадастровой оценки. Как констатируют разработчики, законопроект направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.

Проектом предусматривается установление непрерывного надзора Росреестра за проведением кадастровой оценки, а также изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Также предлагается установить, что в целях налогообложения необходимо применять кадастровую стоимость земельного участка (в случае ее изменения по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда) с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Проект также предусматривает механизмы исправления накопленных ранее ошибок в результатах кадастровой оценки. При этом при пересмотре кадастровой стоимости будет применяться принцип «любое исправление — в пользу правообладателя».

«Любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника, — подчеркивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.- Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи».

Следует отметить, что законопроект также устанавливает единые для всех регионов цикл и дату оценки: с 2022 года кадастровая оценка должна проводиться раз в четыре года, в городах федерального значения по их решению оценка может проводиться раз в два года.