Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России изменятся принципы кадастровой оценки

В России изменятся принципы кадастровой оценки

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об изменении процедуры кадастровой оценки. Как констатируют разработчики, законопроект направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.

Проектом предусматривается установление непрерывного надзора Росреестра за проведением кадастровой оценки, а также изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Также предлагается установить, что в целях налогообложения необходимо применять кадастровую стоимость земельного участка (в случае ее изменения по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда) с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Проект также предусматривает механизмы исправления накопленных ранее ошибок в результатах кадастровой оценки. При этом при пересмотре кадастровой стоимости будет применяться принцип «любое исправление — в пользу правообладателя».

«Любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника, — подчеркивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.- Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи».

Следует отметить, что законопроект также устанавливает единые для всех регионов цикл и дату оценки: с 2022 года кадастровая оценка должна проводиться раз в четыре года, в городах федерального значения по их решению оценка может проводиться раз в два года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В России изменятся принципы кадастровой оценки
В России изменятся принципы кадастровой оценки
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Ярославские власти придумали для туристов места для необычных выходных
Ярославские власти придумали для туристов места для необычных выходных
Названа причина обрушения железнодорожного моста под Мурманском
Названа причина обрушения железнодорожного моста под Мурманском
Курс доллара резко вырос
Курс доллара резко вырос
Иран казнит указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ
Иран казнит указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ
Кармические узлы: как распознать их и как развязать
Кармические узлы: как распознать их и как развязать
Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу
Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
Ефремов попросил судить его по закону
Ефремов попросил судить его по закону

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП

Еще по теме

Правительство одобрило изменение процедуры кадастровой оценки
В России изменится порядок возмещения судебных издержек
КС решит, может ли муниципалитет оспорить кадастровую стоимость чужой земли
Депутат призвал учесть интересы регионов при обсуждении проекта о кадастровой оценке