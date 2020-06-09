В России изменятся принципы кадастровой оценки
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об изменении процедуры кадастровой оценки. Как констатируют разработчики, законопроект направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.
Проектом предусматривается установление непрерывного надзора Росреестра за проведением кадастровой оценки, а также изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Также предлагается установить, что в целях налогообложения необходимо применять кадастровую стоимость земельного участка (в случае ее изменения по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда) с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.
Проект также предусматривает механизмы исправления накопленных ранее ошибок в результатах кадастровой оценки. При этом при пересмотре кадастровой стоимости будет применяться принцип «любое исправление — в пользу правообладателя».
Следует отметить, что законопроект также устанавливает единые для всех регионов цикл и дату оценки: с 2022 года кадастровая оценка должна проводиться раз в четыре года, в городах федерального значения по их решению оценка может проводиться раз в два года.