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В Ростовской области на карантин по коронавирусу закрыли исправительную колонию

В Ростовской области на карантин по коронавирусу закрыли исправительную колонию

Исправительная колония №9 в городе Шахты Ростовской области закрыта на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН. По предварительным данным, коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников исправительного учреждения.

В связи с тем, что колония переведена на карантин, запрещен прием посылок и передач осужденным, отбывающим наказание в ИК-9 г. Шахты. Адвокаты будут встречаться с подзащитными в специально отведенных помещениях по особому графику посещений. На территорию колонии запрещен вход без масок и перчаток, всем посетителям измеряют температуру.

Приостановлен прием новых заключенных и перевод лиц, отбывающих наказание, в другие исправительные учреждения. По сообщению ГУФСИН, карантин будет действовать в ИК до особого распоряжения.

Ранее стало известно о том, что в Дагестане на территории ФКУ ЛИУ-4 начала работать ПЦР-лаборатория. В ней будут проводить тесты на COVID-19 не только заключенным, но и медработникам и сотрудникам исправительных учреждений всей республики.

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По материалам: u-f.ru

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