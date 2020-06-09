В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение

Лидия Мартынова

© РИА Новости / А. Соломонов

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Шотландии дикий кабан остановил движение поездов, сообщает UPI.

📷 Here's the brute responsible for all the disruption at Wishaw tonight. ^Angus pic.twitter.com/dYtIrZ17pa — ScotRail (@ScotRail) June 4, 2020

Сотрудники железнодорожной компании сообщили в соцсети, что на линии между Глазго и расположенном в 23 километрах на юге городе Ларкхолл животное вышло на рельсы. Поезда были остановлены в районе деревни Уишоу.

"В районе Уишоу появилась свинья (да, вы правильно прочитали)", — написали служащие. Вместе с полицией они пытались поймать нарушителя. Чуть позднее представители перевозчика сообщили, что "зверь на самом деле является кабаном".

Осталось неясно, был ли он пойман и отпущен в лес или ушел сам, но железнодорожное сообщение через несколько часов было возобновлено.

"Кабан теперь в безопасности, а наши поезда снова могут возить пассажиров", — написано в соцсетях перевозчика.