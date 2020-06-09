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В Союзе женщин России составили портрет идеального мужчины

В Союзе женщин России составили портрет идеального мужчины

72-летняя Екатерина Лахова, занимающая пост председателя Союза женщин России, в интервью радиостанции "Говорит Москва" поделилась своим мнением о современных мужчинах и о тех качествах, которыми они должны обладать в идеале. Экс-депутат Государственной думы и бывший член Совета Федерации заявила, что для мужчины особенно важно нести ответственность за семью и уметь зарабатывать.Я воспринимаю мужчину только в таком плане — мужчина должен иметь ответственность за семью в первую очередь, чтобы он мог принести какие-то доходы дополнительные в семью. Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата… Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться. Немножко лени стало много у наших мужчин,— сказала Лахова.


Также она отметила, что мужчине следует быть стойким и сильным. К важным мужским качествам она причислила умение выполнять ремонтные работы в быту.Что-то можно взять, выбросить и купить, а можно было бы взять и отремонтировать. Мужчина должен быть мужественным и сильным. Он должен уметь постоять, он должен уметь дать сдачу. Я считаю, что мужчина должен уметь что-то делать, и отремонтировать, починить,— добавила она.

Лахова отметила, что в России появилось много жеманных мужчин.



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По материалам: spletnik.ru

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