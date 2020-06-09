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В США смертность от коронавируса идет на спад

В США смертность от коронавируса идет на спад

В США за сутки Covid-19 унес 586 жизней, а днем ранее было зарегистрировано 373 смерти. Похоже, эпидемия в Штатах пошла на спад: еще неделю-две назад в сутки умирало более тысячи пациентов.

Первое место по летальным исходам в сутки в очередной раз заняла Бразилия (813), США на втором месте (586), а на третье вышла Индия (266). Такие цифры приводятся на сайте Worldometers.info.

Опубликованные данные показывают, что ситуация стремительно ухудшается в Бразилии, Мексике и Индии. В Штатах тоже пока еще все крайне серьезно, но надежда в конце тоннеля явно забрезжила: за сутки зарегистрировано 19 тыс. новых случаев, а ведь еще на прошлой неделе эта цифра уверенно держалась на отметке, превышающей 20 тыс.

Между тем Мексика, обойдя Бельгию, вышла на 7 место в мире по количеству умерших от Covid-19. Их там уже 14 тыс.

Всего в мире зарегистрировано 7,2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Скончались более 408 тыс. человек, выздоровели 3,5 млн.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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