В суде по MH17 привели опровергающие версию с истребителем факты

Вадим Карасев

Фото: Иван Секретарев / AP

В окружном суде Гааги на заседании по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения от атаки истребителя. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона обвинения отметила, что тщательно проанализировала в ходе расследования возможности атаки военным самолетом. «Многие источники показали, что такой сценарий развития событий был невозможен», — сказал Фердинандуссе. В качестве доводов в защиту своих слов он привел несколько фактов. Среди них — не зафиксировавшие других самолетов первичные радары, слишком значительный ущерб MH17 и отсутствие подобной информации на речевых самописцах.

В ноябре 2014 года на российском Первом канале транслировался сюжет, где якобы содержались кадры с пуском ракеты «воздух-воздух» по авиалайнеру MH17. Авторы материала намекали зрителям, что Boeing мог быть сбит украинским истребителем. Также сообщалось, что снимки были сделаны иностранным спутником-шпионом и предоставлены Первому каналу человеком, представившимся выпускником MIT, авиаэкспертом с 20-летним опытом Джорджем Билтом. В 2019 году генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском Boeing , разбившемся в 2014 году, ненамеренно содержал ошибочную информацию.

К рассмотрению версии с истребителями в 2020 году вернулись сотрудники платформы Bonanza Media, которые называют себя платформой для независимых журналистов. Ее основатели — Макс ван дер Верфф и Яна Ерлашова сняли фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования». Известно, что до этого Ерлашова работала на телеканале RT, который финансируется правительством России.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Туда допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.