В Томской области реализуется инженерно-технологический проект для школьников

Анастасия Иванова

Детский технопарк «Кванториум» Томска, ведущие вузы региона, Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования и Открытый молодежный университет реализуют проект Inside Game для школьников 5–11-х классов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Ребята изучают основы микроэлектроники, химического инжиниринга и промышленного дизайна, учатся создать мобильные приложения и блоги.

Вместе с преподавателями и представителями компаний – партнеров Национального исследовательского Томского политехнического университета они займутся разработкой видеоигр, узнают о основах промышленного дизайна, попробуют создать свои стартапы и познакомятся с профессиями нефтегазового комплекса.

Каждый день на YouTube-канале проекта проводятся тематические лекции, а на платформе Zoom – встречи с педагогами.

Длительность лекций и занятий – 30 минут.

Лекции и мастер-классы также будут доступны для просмотра в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». Там же размещается информация о расписании на каждый день, спикерах, заданиях и компетенциях для школьников.