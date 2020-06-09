В Турции разъяснили условия проверки туристов на коронавирус при въезде

Анастасия Иванова

В Турции определились с условиями безопасного приема иностранных туристов и подтвердили ожидания по открытию авиасообщения с Россией в июле. Надо ли предъявлять турецким пограничникам справку об отсутствии «ковида» или нет, читайте в нашем материале.

СРОКИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЙСОВ С РОССИЕЙ СОХРАНЯЮТСЯ

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой в интервью DW Turkish заявил, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения продолжаются, и «Турция среди первых стран, с которыми РФ хотела бы снова возобновить рейсы».

Как отметил Эрсой, в борьбе с пандемией Россия «очень хорошо управляет процессом», и концу июня ситуация в России, как и во всем мире, будет более оптимистичной. «Я надеюсь, что авиасообщение с Россией начнется в июле», - подчеркнул Эрсой.

Напомним, ранее о возобновлении полетов в РФ в июле заявила Turkish Airlines. Кроме того, правительство Турции утвердило график восстановления зарубежных авиарейсов. Согласно этому календарю, авиасообщение с Россией запланировано на 15 июля.

ЗАДАЧА – ОТКРЫТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ОТЕЛЕЙ

Как считает Эрсой, нормализация туризма пройдет в очень короткие сроки, однако ожидать в сезоне-2020 показателей 2019 года было бы неоправданно. По словам министра, основная задача этого года – «снова раскрутить сектор и открыть максимальное количество отелей». «В этом году сектор не ориентирован на получение прибыли. Акценты - на нормализацию работы и подготовку к сезону-2021», - отметил Эрсой.

СПРАВКУ НА «КОВИД» НЕ СПРОСЯТ, НО ТЕМПЕРАТУРУ ПРОВЕРЯТ

Прокомментировал турецкий министр и ситуацию по условиям въезда иностранных граждан. Турция не будет требовать тестов, справок или иных документов, подтверждающих отсутствие Covid-19. Однако контроль за прибывающими в страну все же будет. Во-первых, туристов ждет бесконтактная термометрия, но в отличии, например, от требований Роспотребнадзора, «пропускной» температурный порог будет выше. Для теста ПЦР в медицинский пункт, который будет развернут прямо на пограничном контроле, пригласят тех, у кого будет температура выше 38˚. Результат скрининга на коронавирус обещают уже через час.

По словам министра, Турция не откажет в лечении тем, кто заболеет «ковидом» или любой другой инфекцией на отдыхе. «Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться», - подчеркнул Эрсой. Правда, он не уточнил, будет ли это лечение в государственных больницах платным или бесплатным.