ВЦИОМ выяснил число россиян, удовлетворенных экологической обстановкой и сбором мусора в своем месте проживания
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к экологической обстановке и ситуации с организацией сбора и вывоза мусора. По данным социологов, растет количество граждан, довольных ситуацией в своем населенном пункте.
Практически две трети россиян оценивают экологическую обстановку в своем месте проживания как в целом благополучную или скорее благополучную – 64% (+5 п.п. по сравнению с январем 2020 г)
Чаще так считают жители двух столиц (69%), сел (69%) и городов с населением менее 100 тыс. жителей (68%). Две трети россиян сообщают, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в их населенном пункте – 67%.
О том, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, сообщает 41% россиян.
Напомним, в поправках, предложенных для внесения в Конституции РФ немалое внимание уделено экологии.
По мнению президента России Владимира Путина, эти поправки, в случае их принятия, позволят жителям страны "чувствовать себя более цивилизованными". Такую точку зрения он озвучил в ходе онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками 5 июня.
"Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем", — подчеркнул глава государства.