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ВЦИОМ выяснил число россиян, удовлетворенных экологической обстановкой и сбором мусора в своем месте проживания

ВЦИОМ выяснил число россиян, удовлетворенных экологической обстановкой и сбором мусора в своем месте проживания

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к экологической обстановке и ситуации с организацией сбора и вывоза мусора. По данным социологов, растет количество граждан, довольных ситуацией в своем населенном пункте.

Практически две трети россиян оценивают экологическую обстановку в своем месте проживания как в целом благополучную или скорее благополучную – 64% (+5 п.п. по сравнению с январем 2020 г)

Чаще так считают жители двух столиц (69%), сел (69%) и городов с населением менее 100 тыс. жителей (68%). Две трети россиян сообщают, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в их населенном пункте – 67%. 

О том, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, сообщает 41% россиян. 

Напомним, в поправках, предложенных для внесения в Конституции РФ немалое внимание уделено экологии. 

По мнению президента России Владимира Путина, эти поправки, в случае их принятия, позволят жителям страны "чувствовать себя более цивилизованными". Такую точку зрения он озвучил в ходе онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками 5 июня.

"Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем", — подчеркнул глава государства.

Поэтому в числе инициатив граждан по конституционным поправкам было достаточно много предложений по усилению требований к сохранению природы и окружающей среды, а также к экологическому воспитанию. Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями, — добавил президент.
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По материалам: uposters.ru

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