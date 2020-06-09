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Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений Навального

Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений Навального

Ветерану Великой Отечественной войны, 93-летнему Игнату Артеменко, поддержавшему голосование по поправкам в Конституцию РФ, стало плохо с сердцем, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Алексея Навального, сообщает РИА Новости со ссылкой на внука ветерана Игоря Колесникова.

Ранее внук ветерана опубликовал на своей странице Вконтакте пост, в котором рассказал о произошедшем. По его словам, для дедушки пришлось вызывать скорую.

«Врач поставил диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве", — добавил он.

Колесников также подчеркнул, что из-за слов Навального семья "будет добиваться справедливости".

Напомним, ранее телеканал RT выпустил ролик по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции, участие в котором приняли в том числе российские артисты, общественные деятели и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Позднее блогер Алексей Навальный раскритиковал ролик и позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участников. 

Слова Навального вызвали широкий резонанс в российском обществе - юристы, политики, журналисты, общественники и члены ветеранских организаций потребовали привлечь блогера к ответственности. Сам Алексей Навальный извинений за свои слова пока не принес. 

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По материалам: uposters.ru

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