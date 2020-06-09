Владимир Путин подписал закон о единой базе данных для всех россиян

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин распорядился создать объединенный регистр федерального значения с полной информацией обо всех лицах, проживающих в России.

Новый закон направлен на то, чтобы все разрозненные данные, которые сегодня содержатся на информационных ресурсах муниципалитетов, государственных ведомств, были систематизированы. Главным оператором единой базы данных назначена Федеральная налоговая служба. Она будет обязана защищать информацию о россиянах от утечек и заниматься обновлением регистра. Ожидается, что в систему внесут все данные, начиная от фамилии и дня рождения россиянина, заканчивая всеми документами – ИНН, СНИЛС и так далее. Также здесь будут храниться сведения о семейном положении и родственниках, передает ТАСС.

Комментируя новый закон, глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, заверил, что риск утечки информации отсутствует. Министр выразил уверенность, что единый регистр позволит улучшить сервис по предоставлению государственных услуг всем жителям страны.