Власти Сахалинской области за ближайшие пять лет планируют построить в регионе 10 школ

Анастасия Иванова

Власти Сахалинской области за ближайшие пять лет планируют построить в регионе 10 школ, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Сахалинской области.

Работа по созданию новых школ в Сахалинской области проходит в рамках реализации национального проекта «Образование».

«До конца 2024 года в области будут построены 10 новых школ. Суммарная стоимость работ по возведению этих объектов превысит 11 миллиардов рублей», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что семь новых школ появятся на Сахалине, еще три – на Курильских островах.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.