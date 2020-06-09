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Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели

Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели
Экономика Москвы к июлю выйдет на докризисные показатели до ввода ограничений из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце - до введения ограничений", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, есть сферы, которые с учетом ограничений Роспотребнадзора не смогут "физически выйти в прежние объемы", а именно общественное питание. "Но они не сильно пострадают", - добавил Ефимов.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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